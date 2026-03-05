Tres militares muertos y uno herido dejó una emboscada de las disidencias de las Farc en el departamento del Caquetá. Los uniformados instalaban puestos de votación cuando fueron atacados, hecho que lamentó el registrador nacional, Hernán Penagos, a pocas horas de que abran las urnas en el país.

“Nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan en desarrollo”, informó el Ejército el pasado miércoles.

Los militares fallecidos fueron identificados como Alexis Muñoz, Luis Mauricio Morales Leal y Josué David Uribe Chinchilla, quienes fueron asesinados por presuntos integrantes de la estructura Carolina Ramírez, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

“Rechazamos y condenamos de manera categórica el asesinato de nuestros soldados en cumplimiento de su deber. Enaltecemos su vocación de servicio y su compromiso con la democracia colombiana. Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, lamentó Penagos.

Los soldados fallecidos se encontraban desempeñando labores en el marco del Plan Democracia, una estrategia interinstitucional para garantizar la seguridad de las elecciones de Congreso de la República y las consultas presidenciales del próximo domingo, 8 de marzo.

Por su parte, el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, también lamentó las muertes y precisó que los combates están lejos de terminar pese a las bajas.

“Nuestros soldados ofrendaron su vida por defender la democracia y proteger la vida de los colombianos, cumpliendo con honor la misión de garantizar la seguridad en el territorio”, indicó el comandante.

Tras la emboscada, los uniformados, pertenecientes a las tropas de la Fuerza de Tarea Omega, iniciaron combates con los guerrilleros en zona rural de la vereda Santo Domingo, del municipio de Cartagena del Chairá.