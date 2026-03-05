El Gobierno nacional solicitó activar medidas de emergencia tras el atentado armado que se registró el pasado martes, 3 de marzo, contra la candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, María Bolívar Maury. Así lo informó recientemente el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien mediante su cuenta de X anunció que ya se comunicó con la Policía Nacional y trasladó el caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar la seguridad de la aspirante.

Mediante su pronunciamiento público, el jefe de la cartera política se refirió al ataque y a las acciones institucionales que se adelantan tras el hecho. “Lamento profundamente el atentado contra la candidata a la Cámara por Atlántico, María Bolívar Maury. Inmediatamente me he comunicado con la Policía Nacional, quienes brindarán acompañamiento. Asimismo, he trasladado la información a la UNP para que se activen las medidas de emergencia correspondientes”, señaló Benedetti.

Y agregó: “En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política. El Gobierno nacional actuará con toda la determinación para proteger la vida, las garantías y el ejercicio libre de la democracia”.

¿Cómo ocurrió el atentado contra la candidata María Bolívar Maury?

El ataque armado se registró la noche del martes 3 de marzo, cuando la candidata a la Cámara María Bolívar se desplazaba en un vehículo por una vía del departamento del Atlántico.

Según la información preliminar, hombres aún no identificados dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba la aspirante al Congreso. Al menos tres proyectiles impactaron la ventana del conductor y el costado izquierdo del automotor, a la altura de la cabeza de los ocupantes.

El vehículo contaba con blindaje, lo que evitó que las balas atravesaran la estructura. La candidata salió ilesa y no se reportaron personas heridas.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer la autoría material e intelectual del atentado.

Las autoridades buscan determinar los responsables y las posibles motivaciones del ataque, que ocurre a pocos días de las elecciones al Congreso.

La candidata María Bolívar había denunciado amenazas

El atentado contra María Bolívar se produjo en medio de un ambiente de tensión política en el Atlántico. En meses recientes, la candidata ha denunciado públicamente presuntos casos de corrupción y compra de votos en distintos municipios del departamento.

Bolívar también había señalado que recibió amenazas a través de redes sociales, dirigidas tanto contra ella como contra su familia, lo que generó preocupación en su entorno cercano.

El ataque ha encendido alertas sobre las garantías de seguridad para quienes participan en la contienda electoral, especialmente de cara a los comicios legislativos previstos para el próximo 8 de marzo.