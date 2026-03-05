En medio del caso por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarían divididos en torno a sí imponer o no medida de aseguramiento en contra de los congresistas presuntamente implicados en el expediente.

Al parecer, la ponencia del togado Misael Rodríguez, que pide acusar y enviar a la cárcel a cinco legisladores, enfrenta a la Sala de Instrucción del máximo tribunal de la justicia ordinaria.

Además, el tema podría enredar las candidaturas de los parlamentarios Wadith Manzur y Karen Manrique en la última semana antes de las elecciones legislativas de Senado y Cámara.

La discusión alrededor de la posible medida de aseguramiento se da porque ya fue negada en octubre pasado y ahora se debate acerca de si hay o no pruebas sobrevinientes o nuevas justificaciones para que ahora sí se imponga.

Así las cosas, se delibera en el alto tribunal acerca de la posible aceptación de la acusación contra Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).