Colombia está lista para vivir una nueva jornada electoral este domingo 8 de marzo. Los ciudadanos arribarán a los puestos de votación para elegir a los próximos miembros del Congreso, así como podrán participar en las consultas de las coaliciones, para definir a los candidatos únicos que competirán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo.

Ante esta nueva jornada de elecciones muchos ciudadanos que quieren ejercer su derecho al voto para escoger a los senadores y representantes a la Cámara se preguntan cuál es su mesa de votación.

Para esto, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso a disposición de la ciudadanía una herramienta tecnológica que permite, a través de la técnica de georreferenciación, consultar el número y la ubicación de todos los puestos de votación en Colombia y a nivel mundial.

La entidad explicó que los ciudadanos pueden realizar la consulta a través de la página web www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalmente en ‘Consulta lugar de votación’.

Allí, se debe ubicar el mapa y seleccionar el departamento, el municipio y el puesto de votación. Para consultar los puestos en el exterior, está disponible la opción de consulados por país (67 en total). En ambos casos, la herramienta arrojará la dirección y su ubicación exacta en el mapa.

Vale recordar que es necesario suministrar su número de cédula.

“Cualquier persona en Colombia o en el mundo puede consultar en la página web de la Registraduría los puestos de votación que instalaremos para las elecciones de 2026, saber cuántos son y en qué lugar estarán ubicados en el territorio nacional y el exterior. Esta es otra acción de transparencia porque abrimos la información de los puestos de votación para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella”, sostuvo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

También exista la herramienta ‘aVotar’, una aplicación móvil que puede descargar sin costo en dispositivos con sistema operativo Android e iOS.