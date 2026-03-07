El parque automotor de la Policía Nacional en el departamento de Sucre fue aumentado en las últimas horas con una nueva dotación que entregó la Dirección General. Se trata de cinco camionetas uniformadas y 39 motocicletas.

Leer más: Así quedó la cuota alimentaria para 2026 tras el aumento del salario mínimo

La entrega oficial de estos vehículos la hizo el jefe de la Dirección de Inteligencia Policial, brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, en un acto que se llevó a cabo en la Plaza Caribe de la Gobernación de Sucre y que contó con la presencia de la mandataria Lucy García Montes, además del comandante de la institución en Sucre, coronel Aymer Fredy Alonso Triana.

El brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre sostuvo que estos vehículos llegan a reforzar el componente de movilidad de la Policía Nacional en el departamento de Sucre, especialmente en un momento crucial para el país, “en el que nos preparamos para acompañar y garantizar el normal desarrollo del certamen democrático”.

Las cinco camionetas serán destinadas a cada una de las subregiones de Sucre que son además cabeceras de Distrito policial (Montes de María, Sabana, Mojana y San Jorge), y una más para la Fuerza Disponible (Fudis).

Ver también: “Pilas que te van a vender”: los detalles ocultos en el caso de las hermanas Hernández, halladas muertas en Malambo

Por su parte, las 39 motocicletas son para fortalecer los seis grupos de reacción de los Distritos de Policía (Sincelejo y Sampués, Corozal, Tolú, Ovejas, San Marcos y Guaranda).