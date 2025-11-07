La Policía Nacional confirmó este viernes 7 de noviembre la captura de alias Munra, señalado como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Latinoamérica.

El operativo se llevó a cabo en un hospedaje del barrio El Bosque, en Cartagena (Bolívar), donde el hombre fue sorprendido mientras dormía. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol que lo hacía buscado en 196 países por delitos de narcotráfico, tráfico de armas, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con la Policía, alias Munra actuaba como enlace logístico y financiero entre estructuras delictivas de Colombia y Venezuela, bajo las órdenes de alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua.

Las investigaciones señalan que tenía injerencia criminal en Cartagena, Antioquia y Cúcuta, donde coordinaba el acopio, distribución y envío de drogas hacia Norteamérica. Además, desde territorio colombiano dirigía extorsiones a comerciantes venezolanos, utilizando diversas formas de intimidación a distancia.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó que la detención fue posible gracias a la cooperación entre la Policía Nacional y agencias internacionales.

“Esta captura responde a la articulación interinstitucional de la Policía Nacional de Colombia con agencias internacionales, desarrollando acciones operativas contundentes que permitan contener fenómenos criminales de carácter trasnacional”, afirmó el oficial.

Fue sorprendido mientras dormía: así fue la captura de alias Munra

La institución divulgó un video del momento de la detención, en el que se observa a los uniformados ingresando al hospedaje y encontrando a alias Munra dormido en una de las habitaciones.

El material audiovisual ya circula en redes sociales y medios digitales: