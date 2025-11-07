La Plaza de la Aduana en Cartagena será epicentro la noche de este viernes 7 de noviembre de uno de los eventos más esperados en el marco del Reinado Popular de la Independencia: el Desfile en traje de baño.

El también llamado destape real será a partir de las 7:00 de la noche.

Las beldades lucirán los diseños de la cartagenera Maygel Coronel que ha vestido a reconocidas figuras internacionales como Hailey Bieber y a Maye Musk, madre del empresario Elon Musk.

Twister el Rey y Magic Juan serán los artistas encargados de ponerle todo el sabor a la noche.

El desfile en traje de baño de las candidatas al Reinado de Independencia arrancará con un opening liderado por el maestro Dixon Pérez. De inmediato, las 39 reinas se tomarán la pasarela luciendo los hermosos trajes de baño de una y dos piezas.

El alcalde Dumek Turbay Paz aseguró que será una gran noche para todas. “Quiero felicitar a las candidatas al Reinado de Independencia por el brillante trabajo que han realizado. En cada una de sus salidas han demostrado lo comprometidas que están con su proceso pero, sobre todo, con sus comunidades”.