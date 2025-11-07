Siete señalados integrantes de la subestructura ‘Manuel José Gaitán’ del Clan del Golfo, que delinque en el departamento de Sucre y que fueron capturados por unidades de la Policía, fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por parte de un juez de la República.

Leer también: 38 niños del semillero de música folclórica de San Onofre recibieron sus uniformes

El administrador judicial acogió el pedido de la Fiscalía General de la Nación y envió tras las rejas en una cárcel administrada por el Inpec a Rodrigo Vega Contreras, alias León; Carmelo Gregorio Rodríguez Navarro, alias Lobo Sabanero; Víctor Manuel Guerrero Saco, alias San; Miguel de Jesús Herrera Pineda, alias Silva; Fidel Segundo Ruiz Meléndrez, alias DVD; Ángel de Jesús Gómez Ascencio, alias Chucho o ‘Carro’, y Alex Hernández Silva, alias Troyano, para quien la prisión es domiciliaria.

Todos fueron aprehendidos en desarrollo de un operativo simultáneo en los municipios de Sincé, Galeras, Buenavista, San Pedro y Corozal, es decir, en la subregión Sabana, del departamento de Sucre.

Los procesan por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. Según los resultados de las investigaciones de la Policía, ellos cumplían funciones de “observación, logística e inteligencia criminal al servicio del Clan del Golfo”.

Importante: Alerta en Sincelejo por casos de hurto con escopolamina

Según el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, las investigaciones permitieron establecer que “los hoy procesados al parecer estarían vinculados con al menos 10 homicidios y 3 tentativas de homicidio, ocurridos entre 2024 y 2025, incluyendo las lesiones ocasionadas a un Infante de Marina el pasado 3 de mayo en la zona sur de Sincelejo”.