Los niños que hacen parte del semillero de música folclórica de la Casa de la Cultura del municipio de San Onofre recibieron la dotación de uniformes.

Ana Delfa Molina de Cantillo, la gestora social del gobierno de Marta Cantillo Martínez, fue la encargada de la entrega en presencia de los formadores musicales del semillero, entre ellos el instructor Julio Benítez Casallas.

Son en total 38 artistas del semillero de música folclórica de la Casa de la Cultura “Lina Marqueza Rodríguez Meléndez”.

Esta iniciativa busca estimular a los niños para que aprendan y se desarrollen en el arte musical y folclórico.

Los niños y sus padres se mostraron complacidos y motivados al recibir los uniformes para sus respectivas presentaciones.