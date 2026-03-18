En un momento ambientado por las notas del acordeón interpretado por Israel Romero, ‘El pollo Irra’, fue realizado un homenaje a este interprete vallenato, a quien este año el Festival de la Leyenda Vallenata, le rinde tributo junto a Rafael Orozco y el Binomio de Oro.

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Esta vez la iniciativa de homenajearlo fue del Concejo Municipal de Valledupar, tras una mención del concejal José Eduardo ‘Lalo’ Gnecco Zuleta, quien se ha interesado por este folclor y enaltecer y sus grandes juglares.

El evento se llevó a cabo en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, donde llegó el fundador del Binomio de Oro y acordeonero por excelencia Israel Romero, quien agradeció este homenaje, al mismo tiempo que estuvo acompañado por su hermano el compositor y poeta Rosendo Romero, por el también acordeonero Orangel ‘el Pangue’ Maestre, Esteban ‘Chiche’ Ovalle, Orangel y Rodrigo Daza, todos originarios de Villanueva, una de las cunas del vallenato tradicional.

Milagro Sanchez Florez

El concejal Lalo Gnecco, destacó que los homenajes siempre se hacen en vida, no olvidando la satisfacción de enaltecer el legado de quien se lo merece y que esté presente en medio de aplausos.

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“Felicitaciones bien logradas por sus invaluables éxitos, por eso pensé en Israel Romero, el pollo irra, como todos le llamamos. En aquel noviembre de 2023 esta preposición se vino a mi mente como una forma de homenajear su vida, su obra y legado, sin perder de vista que hoy por hoy la Fundación de la Leyenda Vallenata lo eligiera y al Binomio de Oro la universidad del Vallenato, como los homenajeados en la versión 59 del Festival Vallenato”, expresó el cabildante.

El compositor Rosendo Romero recordó cómo fue la crianza de niños, estando en una finca cafetera en la Serranía de Perijá y recorriendo los barrios de Villanueva como cualquier muchacho de aquella época de 1960 y que aún sigue dándose en la actualidad.

Sin embargo, a ‘El pollo irra’, no le gustaba mucho la vida en el campo y siempre fue un admirador de las canciones y el acordeón de Alfredo Gutiérrez, que lo llevó a tener la capacidad de asimilar la música y grabar en 1975 su primer LP junto con Daniel Celedón.

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El acordeonero ‘Pangue Maestre’, hizo una remembranza de cómo Israel Romero recogió las enseñanzas del acordeón tradicional para transformarlo a un estilo revolucionario que hoy lo mantienen en la actualidad.

Finalmente, el turno fue para el homenajeado quien destacó el agradecimiento que siente en que reconozcan su trabajo, “me siento agradecido de representarlos a todos en el mundo, hay personas en Japón y África cantando canciones nuestras, y esto tal vez no pasó por mi mente cuando estaba en el barrio El Cafetal en Villanueva con los que hoy me acompañan haciendo esas parrandas y que aún estamos viviendo”.

“Te doy las gracias Lalo por esta manifestación de cariño y reconocimiento en Valledupar, porque este es el segundo reconocimiento que me hacen esta ciudad y te agradezco que me hayas traído a mi tía y segunda mamá, estoy feliz en este día”, puntualizó Israel Romero.

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Es de recordar que desde ya en Valledupar se realizan eventos previos al Festival Vallenato que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo.

Una nueva producción

Mario Alberto Claro, gerente de Codiscos, manifestó que se están desarrollando diferentes actividades y producciones en relación a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro, previo al Festival Vallenato.

Recientemente fue grabada la canción ‘Ay Mi Valle’ de la autoría de Efraín ‘El Mono’ Quintero, que ya fue lanzada en las diferentes plataformas digitales de música y el disco completo saldrá en el mes de mayo.