La reconocida cantante y actriz estadounidense Vanessa Hudgens sorprendió a sus seguidores al presumir su “baby bump” en redes sociales. La modelo será madre por segunda vez.

A través de su cuenta de Instagram, Hudgens publicó una imagen en vestido de baño en la que muestra su “barriguita” en la playa, la cual se ve bastante grande. Al parecer está su embarazo está muy avanzado, a punto de dar a luz.

“No hay nada mejor que estar embarazada con tu mejor amiga”, escribió la exestrella de Disney, ya que junto a ella también se observa en la imagen a la artista Laura New, quien también está embarazada.

En la fotografía se observa que ambas cuentan los días para la llegada de sus bebés, aunque con varias semanas de diferencia, pues Vanessa anunció su embarazo el pasado 12 de julio, mientras que la actriz australiana lo hizo hace apenas unos días.

Este es el segundo embarazo de la protagonista de "High School Musical" junto a su esposo Cole Tucker, exjugador de las Grandes Ligas, quien ha formado parte de equipos los Rockies de Colorado.