Anoche, Bogotá fue testigo de un capítulo histórico en la música. Shakira, reconocida por Billboard como la artista latina más importante de todos los tiempos, se presentó junto a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá en un concierto inolvidable que fusionó el pop global con la grandeza sinfónica ante más de 47.000 asistentes en el Vive Claro Distrito Cultural.

Dueña de una carrera que trasciende géneros, idiomas y generaciones, Shakira desplegó todas sus facetas: intérprete, compositora, arreglista y productora. En esta ocasión, no solo cantó, sino que también construyó los arreglos de la pieza presentada junto a la Filarmónica, demostrando su capacidad de transformar sus clásicos en nuevas experiencias musicales llenas de fuerza, emoción y sofisticación.

La interpretación de La Pared fue el punto más alto de la noche: un encuentro perfecto entre la sensibilidad de su voz y la potencia orquestal de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, cuya ejecución impecable elevó la obra a una dimensión majestuosa. Esta colaboración reafirmó el poder de las mujeres en la música y el compromiso de ambas partes con la excelencia artística.

“Literal: se me ocurrió en el avión, aterricé en NY, mi mánager me consiguió 14 mujeres increíbles de la Orquesta Filarmónica, en una hora hice el arreglo, ensayamos toda la noche y el resto, ya lo saben. Una experiencia para recordar. Gracias a todos los que lo hicieron posible”, explicó la currambera sobre su idea de cantar al lado de este grupo de mujeres.

La fría noche bogotana se fue calentando al ritmo de ‘La fuerte’, ‘Girl like me’, ‘Las de la intuición’ y ‘Estoy aquí’.

Shakira agradeció a Colombia al finalizar su tour por el país donde nació. Visiblemente emocionada durante el cierre de su gira en Bogotá, la artista se dirigió a su manada:

“Esto es increíble. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, en el cierre de nuestra gira en Colombia. Gracias Bogotá por haberme permitido volver. Y gracias Colombia, gracias por darme este regalo de realizar nueve conciertos en este país. Porque hoy es nuestro noveno concierto aquí en Bogotá”.

“Así que gracias a toda la gente por haberse hecho presente en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Y aquí en Bogotá. Yo sé que ha venido gente de muchas partes del país para vernos, así que prometo darles todo de mí, todo todo todo. Me encanta verlos aquí. Soy feliz. Gracias. Definitivamente no hay un mejor reencuentro que el de una loba con su manada colombiana. Esta noche y siempre somos uno”, agregó.

Según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el concierto generó un impacto económico de 17,1 millones de dólares y una ocupación hotelera superior al 90%, consolidando a Bogotá como epicentro cultural de América Latina.

Más que un cierre de gira, la noche fue una consagración: Shakira, la artista multifacética que ha llevado la música latina al mundo, mostró una vez más su genialidad para reinventarse, crear nuevos lenguajes sonoros y seguir marcando el pulso emocional de toda una región.