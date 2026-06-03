El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció que el sector cárnico colombiano acaba de dar un paso importante en la exportación de carne de res y cerdo, luego de que 11 compañías nacionales recibieran la habilitación por parte de las autoridades sanitarias de Filipinas.

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Estas empresas colombianas podrán exportar carne bovina y porcina tras una auditoría realizada entre octubre y noviembre de 2025. Las autorizaciones fueron otorgadas por un periodo de tres años.

El proceso de admisibilidad sanitaria fue liderado por el Invima y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en coordinación con el sector productivo nacional.

De acuerdo al Invima, con la autorización se beneficiarán siete plantas de carne bovina en el país: Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogán); Alimentos Cárnicos S.A.S.; Frigorífico del Sinú S.A.; Camagüey S.A., Frigotún S.A.S., y Red Cárnica S.A.S. (dos plantas).

En cuanto a la carne porcina, las cuatro compañías habilitadas por las autoridades sanitarias de Filipinas son: Sociedad Central Ganadera S.A; Agropecuaria Aliar S.A.; Frigotún y Supercerdo Paisa S.A.S.

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Cabe señalar que aunque las once plantas ya cuentan con la habilitación sanitaria, no podrán comenzar de inmediato las exportaciones, debido a que, según informó la autoridad filipina, el proceso se encuentra en su etapa final y solo falta la concertación y aprobación del certificado sanitario de exportación que acompañará los envíos al mercado asiático.

“Este logro reafirma la capacidad técnica y regulatoria de Colombia para cumplir con los más altos estándares sanitarios internacionales y evidencia la solidez del sistema oficial de inspección, vigilancia y control sanitario del país”, indicó la autoridad sanitaria.