Richard Francis, codirector de Calificación de Soberanos para las Américas en Fitch Ratings, habló sobre las perspectivas de la calificadora para la economía en 2026, y afirmó que Colombia tardaría entre tres y cuatro años en recuperar el grado de inversión que perdió en el año 2021.

En ese sentido, la agencia calificadora de riesgo estima que las necesidades de financiamiento de Colombia serán superiores a lo proyectado por el Gobierno, debido a que anticipa un desequilibrio fiscal más profundo.

El vocero manifestó que la calificadora no observa cambios estructurales que permitan una mejora inmediata en las cuentas públicas.

“No vemos cambios relevantes ni en los ingresos ni en el gasto. Así, se ubicaría alrededor de 6 % del PIB”, afirmó Francis, de Fitch Ratings.

Agregó que esta proyección choca con las metas del Gobierno nacional quien prevé un déficit total del 5,1 % este año. “Estimamos necesidades de financiamiento superiores a las del Gobierno, ya que consideramos que el déficit fiscal será mayor al programado”.

“Si bien el promedio para recuperar el grado de inversión tras perderlo es de siete años, las rebajas adicionales de calificación han alargado este horizonte para el país. La estabilización de la deuda requiere un ajuste fiscal de entre el 3 % y 4 % del PIB, una meta casi imposible de lograr en el corto plazo”, destacó Fitch en diálogo con La República.

El vocero recalcó que el próximo gobierno deberá presentar una estrategia de dos a cuatro años que combine ajustes tanto en los ingresos como en el gasto.