La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, confirmó que conformó un comité para evaluar la factibilidad de aplicar la técnica del fracking en Colombia.

Dicho anuncio lo hizo tras las declaraciones de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, sobre su cambio de postura y el análisis para utilizar esta técnica con el fin de producir más gas.

“Ponemos en el centro el desarrollo del país, para eso conformamos un comité científico para que nos diga si es factible el desarrollo de los Yacimientos No Convencionales”, señaló la USO.

Martín Ravelo, presidente de la organización sindical, manifestó en entrevista con Valora Analitik que la exploración y producción de petróleo y gas no puede seguir desestimulándose en Colombia. A lo anterior añadió que este es el negocio original y central de Ecopetrol y que el país no puede negarse la oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías, haciendo referencia a los yacimientos no convencionales o fracking.

Agregó que, por un “simple dogmatismo ideológico”, no puede dejarse de evaluar esta técnica.

“Creemos que se debe imponer la tecnología y la ciencia, y emular los ejemplos positivos y aprender de las experiencias negativas para que, a través del desarrollo de pilotos de fracking, pilotos experimentales en yacimientos no convencionales, podamos ejecutarlos en el Magdalena Medio y realizar luego una evaluación que nos arroje resultados desde el punto de vista social, ambiental, técnico, productivo y financiero, para que determinemos de manera conjunta entre los trabajadores, las organizaciones ambientalistas, las empresas, los gremios que las representan y las comunidades si realmente el desarrollo de esa técnica en el país es posible y eficiente”, dijo.

Luego afirmó que las importaciones de gas han venido incrementándose en año y medio de 4 % a 20 %, y que también hay una creciente compra en el exterior de gasolina para el consumo interno de Colombia. Con ello hizo alusión directa a que deben utilizarse fuentes no convencionales con la finalidad de explotar energéticos como el petróleo y el gas, y así garantizar la soberanía en la producción de estos combustibles para satisfacer la demanda del país.