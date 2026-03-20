En la fecha Fifa de este mes de marzo, la última de partidos amistosos antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la selección Colombia estrenará nuevo uniforme, que además será el alternativo en la Copa del Mundo.

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La camiseta, que en redes sociales ya se había filtrado desde febrero, combina dos tonos de azul, con líneas en amarillo fosforecente, el mismo que llevará la pantaloneta.

“La nueva camiseta alternativa nace de la inspiración de costa a costa, rindiendo homenaje a la biodiversidad del país y a los dos océanos que rodean el territorio colombiano. El diseño combina los tonos profundos del océano Pacífico con matices más luminosos que evocan el mar Caribe, creando una composición visual que simboliza el encuentro entre ambos mares”, se lee en el comunicado de Adidas, marca que viste al combinado nacional.

“Para la Federación es muy significativo presentar una camiseta que incorpora elementos tan representativos de nuestro país. Los mares que rodean a Colombia son parte de nuestra identidad, y ver esa inspiración reflejada en el uniforme que llevará la Selección en el Mundial es motivo de orgullo para todos los colombianos”, agregó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Adidasc Luis Díaz vistiendo la nueva camiseta de la selección Colombia

La selección Colombia no usaba el tono azul en su camiseta desde la Copa América 2021 y en la eliminatoria para Catar 2022.

La ‘Tricolor’ estrenará este uniforme en el partido amistoso contra Croacia en el Camping World Stadium de Orlando (Florida, Estados Unidos), el próximo 26 de marzo. El otro partido amistoso será contra Francia tres días después.