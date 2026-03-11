La telenovela María la del Barrio se convirtió en uno de los mayores éxitos televisivos de los años noventa.

Esta novela consolidó la fama internacional de Thalía. El melodrama también reunió a figuras como Fernando Colunga, Ludwika Paleta, Osvaldo Benavides y Carmen Salinas.

Uno de los personajes más recordados de la historia es Soraya Montenegro, la villana interpretada por Itatí Cantoral, quien quedó grabada en la memoria del público por la famosa escena en la que pronuncia la frase “maldita lisiada”, que con el tiempo se volvió viral en internet y en memes.

Itatí Cantoral ha construido una trayectoria sólida en la televisión mexicana. Además de su papel en María la del Barrio, participó en producciones como Tú y yo, La mexicana y el güero, Dos mujeres, un camino, Amores con trampa y Se rentan cuartos.

Actualmente la actriz continúa activa en televisión, teatro y redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con millones de seguidores.

En 2024, Cantoral volvió a ser tendencia tras aparecer en la promoción del álbum Tropicoqueta de Karol G. En esa campaña también participaron figuras como Ninel Conde y Anahí, recordadas por sus personajes en Rebelde.

Asimismo, Cantoral ha tenido dos matrimonios. El primero fue con el actor Eduardo Santamarina, con quien tuvo gemelos. Posteriormente contrajo matrimonio con Carlos Alberto Cruz, padre de su hija menor.