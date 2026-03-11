El Concurso Nacional de Fotografía del Carnaval 2026 llegó a su duodécima versión con más de 200 imágenes participantes, que se recibieron en la convocatoria de Carnaval de Barranquilla S. A. S., Alcaldía de Barranquilla y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, que se une por primera vez apoyando esta versión del concurso que regresa después de dos años, y que visibiliza el trabajo de un sector importante de la Fiesta: fotógrafos, reporteros gráficos y documentalistas, quienes a través de sus lentes registran los mejores momentos de los protagonistas de la celebración que es Patrimonio de la humanidad.

Las imágenes, que en esta ocasión debían captar la estrecha relación de la Fiesta con su entorno natural, centrando la atención de los lentes en la ‘Fauna y flora del Carnaval’, fueron presentadas por más de 60 fotógrafos aficionados, en formación y profesionales.

La temática del concurso propuso una mirada sensible y reflexiva sobre la relación entre cultura y naturaleza, destacando cómo la biodiversidad de la región se manifiesta en danzas, disfraces, comparsas, símbolos y estéticas propias de las expresiones folclóricas y sus hacedores.

En los próximos días se reunirá el jurado para escoger las fotografías finalistas. El Jurado seleccionará 24 imágenes finalistas del concurso, y de ellas las 12 imágenes ganadoras que ilustrarán el Calendario del Carnaval 2026-2027, dadas a conocer en la ceremonia de premiación del concurso.

Las imágenes ganadoras recorren el mundo, gracias a la distribución del Calendario del Carnaval, que llega a medios de comunicación, entidades públicas y privadas, oficinas de turismo y oficinas diplomáticas, con el fin de difundir la riqueza del Patrimonio Inmaterial que representa la fiesta barranquillera para el mundo.

Jurado

Tres importantes fotógrafos de la ciudad conforman el jurado de lujo, encargado de evaluar las más de 200 propuestas recibidas y elegir entre ellas las 12 fotografías que harán parte del Calendario del Carnaval de Barranquilla 2026 – 2027.

Vanexa Romero, Comunicadora Social y Periodista con un máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la UOC, con 15 años de experiencia en medios de comunicación como reportera gráfica y realizadora audiovisual. Ganadora de varios premios de periodismo como el Simón Bolívar, el CPB, el Ernesto McCausland, el Rodrigo Noguera Labourde, entre otros reconocimientos, actualmente directora de Workshopsphotography, un espacio dedicado a talleres de fotografía en el caribe colombiano, y de El análisis de todo, espacio audiovisual en youtube y spotify que trata de temas de actualidad. De igual manera, Romero es docente universitaria y fotógrafa independiente que colabora para organismos como la AFP, Vizzor Image y Carnaval de Barranquilla en la capital del Atlántico.

David Britton, productor creativo, realizador audiovisual y fotógrafo reconocido en el Caribe colombiano, cuyas producciones han trascendido al ámbito nacional e internacional. Egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, cuenta con más de quince años de trayectoria en la creación de documentales, videos institucionales y proyectos culturales para entidades como la Universidad del Sinú, la Universidad Nacional sede Caribe y Parques Nacionales. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios, entre ellos el Premio Regional de Periodismo Mario Ceballos Araújo en tres ocasiones y el premio de fotografía Mira al Centro. Actualmente lidera iniciativas ambientales como la Bioferia Somos Sostenibilidad y el concurso fotográfico Atlántico Respira Ambiente, es autor del libro Memorias del Manglar —nominado como mejor libro 2024 por ANDIGRAF—.

Alex Riquett, reconocido fotógrafo barranquillero con una destacada trayectoria en fotografía periodística, retrato y dirección de imagen. Graduado en Publicidad y Diseño Publicitario de la Corporación Educativa del Litoral, se desempeñó como reportero gráfico y jefe de fotografía en El Heraldo, donde fue reconocido por su capacidad para capturar imágenes memorables que acompañaron grandes crónicas y reportajes. Durante 22 años fue catedrático de fotografía básica y fotografía periodística en la Universidad Autónoma del Caribe, formando a generaciones de comunicadores sociales. Su sello distintivo es su calidez humana y la capacidad de generar confianza frente a la cámara, lo que le permite capturar retratos auténticos de personalidades, modelos, reinas del Carnaval de Barranquilla, líderes y ciudadanos.