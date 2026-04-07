En el marco del programa Litoral: Artesanías del Pacífico, liderado por la Secretaría de Cultura de Cali y orientado a la formación y fortalecimiento de artesanos y maestros del oficio, se llevó a cabo el taller “Gestores de la Cultura”, un espacio de reflexión estratégica sobre el papel del artesano como gestor, creador de valor y articulador de procesos culturales sostenibles.

Lea Netflix lanza Playground, una app infantil que funciona sin internet

La jornada se realizó en el Salón Madera de la Secretaría de Cultura y reunió a 180 artesanos provenientes de distintos sectores del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano. Los invitados fueron Aldair Zamora, periodista y gestor cultural galapero y el maestro artesano Arcenio Moya, quienes desde sus posturas conversaron con los asistentes.

Durante el taller, el municipio de Galapa, Atlántico, fue presentado como un caso de referencia en gestión cultural con base artesanal. A través de la experiencia compartida por el gestor cultural galapero Aldair Zamora, se expusieron diversas estrategias implementadas para consolidar la vocación artesanal del territorio.

Entre ellas, la estructuración y posicionamiento del Festival de la Máscara y el Bejuco, proceso que ha permitido fortalecer la tradición mascarera como patrimonio vivo; la creación del sello Hecho en Galapa, concebido como una marca cultural para impulsar la identidad territorial y la comercialización, y la enseñanza permanente entre artesanos, institucionalidad y circuitos de circulación.

Cortesía

Aquí Se conoce la primera imagen de Mafalda en la serie que realiza Netflix

Se destacó la proyección nacional e internacional de las máscaras de Galapa, piezas que hoy circulan en distintos escenarios del mundo y que han contribuido a posicionar al municipio como una tierra artesanal con narrativa propia.

“Es un orgullo venir a Cali y hablar de todo que hacemos desde la Alcaldía de Galapa con el sector artesanal en cabeza del alcalde Fabián Bonett, estas estrategias se han ido fortaleciendo a lo largo de los años y hoy contamos con un sector más sólido y eso es lo que venimos a compartir acá”, expresó Aldair Zamora.

Por su parte, un momento central del encuentro fue la intervención del maestro Arcenio Moya, artesano wounaan reconocido por su trayectoria en el trabajo del werregue. Víctima del conflicto armado, llegó a Bogotá en condición de desplazamiento forzado y transformó su saber ancestral en una herramienta de reconstrucción y liderazgo comunitario.

Además Colegio Americano rindió homenaje a Álvaro Cepeda Samudio en el centenario de su natalicio

Actualmente dirige una organización artesanal en la capital, donde lidera y acompaña a más de cinco mujeres de su comunidad en el oficio del werregue, fortaleciendo la autonomía económica y la preservación cultural de su pueblo.

Entre los asistentes se encontraban víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, personas en condición de desplazamiento y miembros de comunidades indígenas de la región, lo que convirtió el encuentro en un escenario representativo de la diversidad social y territorial que caracteriza al sector artesanal.

El taller permitió reafirmar que la artesanía no es únicamente tradición, sino también estrategia de desarrollo cultural, cohesión social y sostenibilidad económica. Los procesos compartidos desde Galapa se proyectaron como experiencias replicables, demostrando que cuando existe visión, organización y articulación territorial, el legado artesanal puede convertirse en motor creativo capaz de inspirar y transformar otros contextos.

También Los astronautas de Artemis II salen de la influencia lunar y se dirigen hacia la Tierra

En ese sentido, el legado artesanal de Galapa se posicionó como un referente que impulsa la creatividad en Cali, dejando claro que el oficio, cuando se gestiona con identidad y propósito, trasciende fronteras y genera impacto colectivo.