Este martes, desde las 10:00 de la mañana, el Paraninfo Manuel C. Escorcia del Colegio Americano de Barranquilla fue escenario de un homenaje al periodista, escritor y cineasta Álvaro Cepeda Samudio, en conmemoración de los 100 años de su nacimiento.

El evento reunió a directivos, estudiantes, docentes y familiares del autor, en una jornada marcada por la reflexión sobre su legado en el periodismo y la literatura colombiana.

La apertura estuvo a cargo de la rectora, Belkys Teherán, quien destacó la importancia de este centenario como una oportunidad para reafirmar el papel de la educación en la formación de mentes críticas y libres.

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Durante su intervención, mencionó el valor del pensamiento de Cepeda Samudio en la construcción de procesos educativos innovadores, especialmente aquellos enfocados en la comunicación y la expresión desde temprana edad.

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“Álvaro Cepeda Samudio tuvo una influencia en el periodismo nacional y resaltó publicaciones recientes que continúan reconociendo su impacto en la historia cultural del país. Pero también inculcó la importancia de voz de los estudiantes”.

Cepeda inspiró un gran proyecto

Uno de los momentos centrales del evento fue el conversatorio liderado por estudiantes del proyecto ‘Voz Infantil’, una iniciativa creada por el profesor Julio Adán e inspirada en las bases del periodismo moderno que promovió Cepeda Samudio.

A través de intervenciones, dramatizaciones y reflexiones, los jóvenes expusieron problemáticas cotidianas relacionadas con la presión social frente a las decisiones de vida, como la elección de una carrera profesional, conectando estos temas con la necesidad de libertad de pensamiento.

Las estudiantes Daniela, Gabriela Navarro, Isabela Carrillo Castilla y Lucía Gómez Cortés explicaron el propósito de ‘Voz Infantil’ como un proceso educativo y comunicativo que permite a niños y jóvenes expresar sus ideas con autonomía.

“La metodología del proyecto, basada en la observación, el análisis crítico y la construcción de conocimiento propio, fomenta así una relación directa con la realidad a través de los medios de comunicación”, explicó Daniela.

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Durante su intervención, los estudiantes también recordaron que Cepeda Samudio defendía la idea de que el alumno debía expresarse de manera libre y personal, principio que hoy sigue vigente en iniciativas como esta.

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Además, resaltaron experiencias significativas dentro del programa, como entrevistas, conferencias y espacios de participación que fortalecen la confianza y el pensamiento crítico en los jóvenes.

El legado con Margarita

El homenaje contó también con la presencia de Margarita Cepeda, hija del escritor, quien ofreció un discurso sobre el rol del periodismo en la sociedad actual. En sus palabras, cuestionó la noción tradicional de imparcialidad, calificándola como una idea errónea cuando se traduce en pasividad frente a la mentira.

En cambio, invitó a los jóvenes a comprometerse con la verdad, a cuestionar y a no conformarse con respuestas superficiales.

“Ustedes tienen que ir a la verdad, porque el verdadero comunicador es aquel que confronta la desinformación y actúa con responsabilidad frente a la sociedad”.

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Su intervención cerró con un mensaje de orgullo y emoción al recordar las raíces de su padre y su paso por esta institución educativa, donde comenzó a desarrollar su pensamiento crítico.

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El evento no solo celebró la vida y obra de Álvaro Cepeda Samudio, sino que reafirmó la vigencia de su legado en las nuevas generaciones, especialmente en espacios donde la educación, el periodismo y la libertad de expresión se convierten en herramientas para transformar la sociedad.