La historia de la música popular vuelve a abrir una de sus vitrinas más codiciadas. El Salón de la Fama del Rock & Roll anunció la lista oficial de artistas nominados para la edición de 2026, y entre los nombres que compiten por un lugar en este exclusivo recinto aparece, por primera vez Shakira.

La barranquillera comparte la lista con grandes figuras de distintas generaciones y estilos musicales, en una selección que reúne a 17 artistas que han marcado la historia del pop, el rock, el soul y el hip hop.

La nominación representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria internacional de la cantante, quien durante más de tres décadas ha llevado la música latina a escenarios globales.

Junto a Shakira aparecen artistas y bandas que también buscan ingresar al selecto grupo de músicos que han transformado la industria musical. Entre los nominados figuran nombres como:

Mariah Carey

Phil Collins

Iron Maiden

Oasis

P!nk

Sade

Billy Idol

Lauryn Hill

Wu-Tang Clan

INXS

Jeff Buckley

The Black Crowes

Melissa Etheridge

Joy Division / New Order

New Edition

Luther Vandross

Para algunos de ellos se trata de su primera nominación, mientras que otros ya han aparecido anteriormente en la lista sin lograr todavía la inducción definitiva, como Mariah Carey, Oasis o Iron Maiden.

Lea también: Este fue el último video de Zalek publicado horas antes de fallecer

Así puede votar el público

Como parte del proceso, el Salón de la Fama habilitó una votación global para los fanáticos de la música.

El sistema permite que cualquier persona participe a través del sitio oficial del Rock and Roll Hall of Fame.

Los usuarios deben registrarse en la plataforma oficial.

Cada persona puede emitir un voto por día.

La votación estará abierta durante varias semanas.

El resultado de esta consulta popular no define por sí solo a los ganadores, pero sí se integra al proceso final de evaluación.

Este es el link oficial: https://vote.rockhall.com/es

¿Quién decide los elegidos?

La decisión final queda en manos de más de 1.200 especialistas de la industria musical, entre artistas, periodistas, historiadores y productores.

De los 17 nominados iniciales, únicamente entre cinco y siete artistas serán elegidos para ingresar al Salón de la Fama en 2026.

Los nombres definitivos se darán a conocer entre abril y mayo de este año, cuando concluya el proceso de votación.