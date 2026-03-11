Una lamentable noticia pone de luto la industria musical colombiana, luego de que este martes se conociera la muerte del cantante barranquillero Zalek.

La promesa de la música urbana que soñó con fuerza con temas como ‘Ay amor’ que acumula 10 millones de reproducciones en YouTube, perdió la vida en Medellín tras sufrir un accidente automovilístico en una moto.

La noticia impactó aún más porque el propio cantante había publicado contenido en sus redes sociales pocas horas antes. En su último video en los estados de Instagram se le vio tomando clases de técnica vocal.

Su propuesta mezclaba sonidos del regional mexicano, el urbano y ritmos latinos modernos.

Zalek había logrado posicionarse como un talento emergente dentro de la música urbana y regional latina. Su carrera comenzó de forma independiente, cantando en fiestas y compartiendo covers y canciones propias a través de plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube, donde poco a poco fue construyendo una comunidad de seguidores.

Entre las canciones con las que empezó a sonar en plataformas digitales se encuentran ‘Party Coquette’, ‘Muertos vivientes’ y ‘¿Qué pasó?’, temas que le permitieron aumentar reproducciones y conectar con una audiencia joven.

La noticia de su fallecimiento comenzó a circular en redes sociales cuando el creador de contenido Dimelo King publicó un mensaje confirmando el hecho. “Triste noticia en la música de nuestro país. @soyzalek una joven promesa de nuestro país pierde la vida en un accidente de moto en Medellín”, escribió.

Minutos después, la oficina de prensa del artista también compartió un mensaje de despedida a través de redes sociales, confirmando la pérdida del cantante.

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”.

Zalek se había ido ganándose el cariño de miles de personas. En Instagram contaba con 48 mil seguidores y en TikTok, más de 902 mil seguidores.