El cantante español Miguel Bosé volvió a los escenarios colombianos con un concierto cargado de nostalgia y emoción en el Movistar Arena, donde miles de asistentes disfrutaron de su gira Importante Tour.
El artista de 69 años interpretó algunos de los mayores éxitos de su carrera, en un espectáculo que duró dos horas y que recorrió varias décadas de su trayectoria musical.
Primero Bosé apareció en escena vestido completamente de blanco, con una túnica amplia y micrófono en mano. El concierto comenzó con la canción Mirarte, marcando el inicio de una noche en la que el público coreó cada tema.
Luego siguieron clásicos como Duende, El hijo del capitán trueno y Nena. Durante esta última interpretación, el cantante se sentó en el escenario mientras sus coristas acompañaban el estribillo, generando uno de los primeros momentos emotivos del espectáculo.
A lo largo de la noche, el artista invitó al público a viajar por su historia musical con canciones como Aire soy, Bambú, Como un lobo y Hacer por hacer.
Antes de interpretar Nada particular, Bosé recordó que compuso la canción en el contexto de la guerra del Golfo y aprovechó para lanzar un mensaje crítico sobre los conflictos que continúan afectando al mundo.
Después cantó Morena mía, Si tú no vuelves y Olvídame tú, que fueron coreadas por el público.
Para finalizar con broche de oro, el español cantó Amante bandido, Te amaré y Don Diablo.