La actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir públicamente por quién votó en las elecciones de 2026.

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores y detractores. Y es que Margarita es reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana y por su presencia activa en las redes.

La artista suele pronunciarse sobre temas políticos y sociales, lo que con frecuencia provoca debates entre los usuarios.

A través de su cuenta en la red social X, Margarita Rosa de Francisco compartió una imagen del certificado de votación que obtuvo al ejercer su derecho al voto desde el exterior.

En la publicación, la actriz confirmó que apoyó al Pacto Histórico y manifestó su respaldo al candidato Gener Usuga.

“Voté Pacto y por @gener_usuga”, escribió la artista junto a la imagen que mostraba su certificado de votación. La publicación provocó reacciones divididas entre los usuarios.

Algunos seguidores respaldaron la decisión de la actriz, otros criticaron su postura política, especialmente por haber emitido su voto desde Estados Unidos, país donde reside actualmente..