Universal Pictures está preparando una película biográfica sobre los años de formación de la banda de rock estadounidense Bon Jovi, según informó este martes Deadline.

Lea aquí: Polémica en Argentina: en un municipio regalaron escobas y baldes por el Día de la Mujer

El proyecto, todavía sin nombre ni fecha de estreno a la vista, contará con la participación del líder de la banda, Jon Bon Jovi para narrar el meteórico ascenso del cuarteto, que surgió de las calles de Nueva Jersey y llegó a vender más de 130 millones de álbumes.

Esta es la primera película de la banda de éxitos como ‘Livin’ on a Prayer’, aunque su trayectoria ha sido documentada a través de diversas producciones como ‘Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi’, el documental que conmemoraba su 40 aniversario.

El origen de la banda se remonta a 1984 en Sayreville, Nueva Jersey, cuando Jon Bon Jovi logró que ‘Runaway’ se convirtiera en un éxito de la radio.

Le puede interesar: Mon Laferte jura amor a la ‘femme fatale’ en su primera Spotify Session

Compuesta por su amigo de la infancia David Bryan en los teclados, el experimentado baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, la banda forjó la química entre el rock duro y las melodías pop que los catapultó al estrellato mundial con el álbum ‘Slippery When Wet’ en 1986.