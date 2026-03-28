Ese sábado se conoció el fallecimiento de James Tolkan, actor que dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento, gracias a sus inolvidables personajes.
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El famoso, de 94 años, murió en Saranac Lake. La noticia fue compartida por Michael Klastorin.
El actor en lugar de flores, pidió que quienes deseen homenajearlo apoyen refugios de animales o causas de rescate, una muestra del cariño que tenía por estas iniciativas.
Es conocido por su participación como el ‘Sr. Strickland’ en la trilogía de ‘Volver al futuro’. La historia de Tolkan no fue sencilla. Desde joven mostró carácter y determinación, incluso enfrentando momentos complejos en su entorno familiar.
Tras servir en la Marina durante la guerra de Corea, decidió apostar por su verdadera pasión que era la actuación. Su formación en Actors Studio fue clave para desarrollar el talento que más tarde lo llevaría a la pantalla.
¿Cómo fue la vida de James Tolkan?
Antes de conquistar Hollywood, pasó años sobre los escenarios teatrales en Nueva York. Su salto a la televisión llegó en la década de los 60, abriendo el camino hacia una carrera sólida en cine.
Participó en producciones destacadas como Serpico, donde demostró su habilidad para interpretar figuras de carácter fuerte. Sin embargo, su reconocimiento global llegó al encarnar al estricto “Sr. Strickland” en Volver al Futuro, un personaje que se convirtió en parte esencial de la historia del cine.
La noticia de su muerte se dio a conocer este sábado pero el actor falleció el pasado jueves 26 de marzo. Todavía no han dicho las causas de su fallecimiento.