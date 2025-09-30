La modelo e influencer Karina García sorprendió a sus seguidores este lunes al anunciar oficialmente su ruptura definitiva con el cantante Andrés Altafulla. La pareja, que se conoció en ‘La Casa de los Famosos Colombia 2’ y protagonizó una de las relaciones más comentadas del reality, ya no está junta.

En una historia publicada este 29 de septiembre en Instagram, García afirmó que la relación sentimental llegó a su fin hace dos semanas, desmintiendo así los rumores que la vinculaban todavía con Altafulla.

En su mensaje, Karina García expresó: “Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN”. La creadora de contenido recalcó que actualmente no tiene ningún tipo de vínculo con Altafulla: “Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”.

La ex participante del reality también señaló que decidió hablar después de varios días de silencio para no prolongar especulaciones ni dar pie a falsas expectativas sobre una relación que, según sus palabras, “ya no existe”.

García agregó que el proceso no ha sido sencillo: “La relación se terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme, no han sido días fáciles porque me entregué de verdad”.

En una segunda publicación, García reflexionó sobre lo vivido con Altafulla y aseguró que, pese al dolor, no se arrepiente de haber amado: “Fue un proceso que implicó muchas emociones para mi vida, no me arrepiento de haber amado, de haber entregado tanto, porque finalmente esa soy yo, una mujer apasionada que no sabe amar a medias, para mí es todo o nada”.

También agradeció a quienes la apoyaron durante la relación y tras la ruptura: “Me retiro con mi alma tranquila sabiendo que lo di todo, luché hasta el final y entregué lo mejor de mí. Gracias Team Karina y gracias Team Karifulla, por haber vivido esta relación como si fuera de ustedes”.

Finalmente, la modelo enfatizó que eligió priorizarse a sí misma y agradeció a quienes siguieron de cerca su relación con el barranquillero: “Hoy decido elegirme con amor propio y determinación, estando segura de que Dios tiene cosas hermosas para mi vida. Pido de corazón, respeto y comprensión en este momento que es tan vulnerable para mí”.

Una relación marcada por la polémica

El vínculo entre Karina y Altafulla se convirtió en tema recurrente durante su paso por ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Los gestos de cariño y la intensidad de la pareja dentro de la casa despertaron comentarios entre sus compañeros y en redes sociales.

Incluso, algunos episodios dentro del programa generaron controversia, como las insinuaciones de que habían mantenido intimidad en la habitación “fuego”. La relación fue seguida de cerca por los televidentes y posteriormente por los medios de entretenimiento.

Tras su salida del reality, la pareja continuó siendo noticia por sus apariciones públicas, las críticas en redes y los comentarios de familiares. Sin embargo, Karina García enfatizó que la separación es definitiva y que actualmente está enfocada en su proceso personal: entrenar, sanar y seguir adelante.

Con esta confirmación, queda cerrada una de las historias más comentadas de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, dejando en claro que tanto García como Altafulla continuarán por caminos separados.