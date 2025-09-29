El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton anunció con profundo dolor el fallecimiento de su amado bulldog Roscoe, de 12 años quien murió el domingo por la noche en los brazos de su dueño.

Según lo expresado por Hamilton en su red social Instagram, Roscoe fue hospitalizado tras presentar graves dificultades respiratorias. Fue diagnosticado con neumonía, una enfermedad que afectó su sistema pulmonar. Durante el proceso de atención médica, sufrió un paro cardiaco y tuvo que ser reanimado, lo que lo dejó en coma bajo soporte vital por cuatro días.

Con un carrete de fotos, Hamilton expresó la dolorosa decisión que debió tomar, “después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”.

Añadió que traer a Roscoe a su vida “fue la mejor decisión que he tomado” y que siempre apreciará los recuerdos que crearon juntos.

Por su parte, en la cuenta de Instagram de la mascota, también publico un mensaje confirmando el fallecimiento, “Roscoe Hamilton falleció ayer a las 9:20 p.m. en brazos de su padre. Él los amaba a todos”.

Roscoe tenía una presencia muy especial en el mundo de la Formula 1. Acompañaba a Lewis a todos los eventos, llegaba a tener acceso al paddock. Muchos en el mundo automovilístico expresaron su solidaridad y apoyo hacia Hamilton tras la pérdida de su fiel compañero.

Lewis además recordó la perdida de uno de sus perros, Coco, pero que esta era la primera vez que enfrentaba tener que “poner a dormir” a una mascota, algo que describió como una de las experiencias más dolorosas de su vida.

Los seguidores de la Hamilton y y todo el equipo de la Formula 1 le enviaron mensajes de condolencia y reconociendo el fuerte vínculo entre el piloto y su mascota.

“Siento mucho tu perdida, Lewis”, “amor y oraciones por ti, campeón”, “nosotros también te queríamos mucho, Roscoe”, fueron alguno de los mensajes de sus seguidores.