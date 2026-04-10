Barranquilla continúa fortaleciendo su oferta turística con una experiencia que conecta la historia, la naturaleza y el desarrollo social. Se trata de ‘Las Curramberas’, un nuevo recorrido fluvial que invita a redescubrir los caños y la relación de la ciudad con el río Magdalena.

Esta iniciativa, impulsada en el marco de la transformación urbana liderada por el alcalde Alejandro Char, permite a visitantes y locales navegar por históricos brazos fluviales mientras disfrutan de relatos, música y paisajes que evocan la memoria viva de la ciudad.

Lea también: Barranquilla cierre la Semana de la Cultura Ciudadana con foro de transformación para el futuro este viernes

“Hace casi 18 años los barranquilleros no veían ni cerca la posibilidad de hacer de esta ciudad un destino turístico. En 2008 llegamos a ordenar la casa, luego a modernizar la infraestructura urbana y ahora estamos posicionándonos en el mundo por toda la oferta turística novedosa que estamos ofreciendo. Celebramos que también los emprendedores de nuestra tierra le apuesten a estos proyectos y las experiencias que enriquecen la oferta turística de Barranquilla, porque si una ciudad crece y brinda oportunidades los principales beneficiarios son los mismos ciudadanos. Al mundo le decimos, Barranquilla está de Moda, y cada vez que la visitan tienen experiencias nuevas por vivir y descubrir”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

Las embarcaciones, entregadas por la CRA a la agencia ZeroStress, integran a pescadores y comunidades cercanas a la Ciénaga de Mallorquín como protagonistas del turismo de naturaleza, generando nuevas oportunidades económicas y fortaleciendo el tejido social en estos territorios.

Lea también: Distrito programa actividades recreodeportivas para este fin de semana

El recorrido, con una duración aproximada de una hora, transita por el caño de Las Compañías, ofreciendo una experiencia inmersiva en la riqueza ambiental y cultural de Barranquilla. Uno de sus momentos más destacados es la entrada al Santuario de las Garzas, donde los visitantes pueden observar más de 25 especies de aves, además de fauna como nutrias, chigüiros, caimanes e iguanas, en un entorno donde predomina la tranquilidad y la conexión con la naturaleza.

Este nuevo atractivo turístico también se articula con las labores de recuperación ambiental que adelanta la Alcaldía en el sistema de caños, incluyendo Caño Arriba, Caño del Mercado, Caño Las Compañías y Caño Los Tramposos, contribuyendo a la limpieza y conservación de estos ecosistemas.

Los recorridos operan de martes a domingo en horarios de 3:00 p. m., 4:00 p. m., 5:00 p. m. y 6:00 p. m. Para más información, los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram @zerostressbq.