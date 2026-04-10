En el marco de la conmemoración de los 213 años de la ciudad, el alcalde Alejandro Char anunció que durante el fin de semana continúan las actividades recreodeportivas para el disfrute de la comunidad.

Dentro de todas las actividades que se suman a esos acontecimientos que hacen que “Barranquilla esté de moda”, se destaca el Festival de Ciclomontañismo que se realizará el sábado 11 de abril en el Bosque Urbano de Miramar desde las 7:00 a. m. La invitación la hizo el mandatario de los barranquilleros a través de su cuenta en X.

“El Bosque Urbano Miramar se llenó de adrenalina con nuestro Festival de Ciclomontañismo. Estos espacios son para eso: para que nuestra gente se mantenga activa y disfrute del deporte en escenarios de calidad. Qué bueno ver a tantas personas recorriendo la pista, poniendo a prueba su resistencia y disfrutando cada tramo. Y como Barranquilla está de moda, los esperamos mañana, 11 de abril, desde las 7:00 a.m., en el Bosque Urbano Miramar para vivir nuevamente esta experiencia”, expresó en la publicación.

Esta actividad se suma a otras ediciones del festival que destaca las bondades del escenario deportivo.

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Esta agenda recreodeportiva hace parte de los programas para la promoción de la inclusión, hábitos saludables, aprovechamiento del tiempo libre y la generación de espacios deportivos, y que hacen parte del Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel”, planificado para niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad.

Estos espacios, que fomentan los estilos de vida saludable y la integración comunitaria, se iniciaron desde el 9 de abril con las actividades recreodeportivas adaptadas a las 8:00 a. m. en la IED Mundo de los Estudiantes, desde las 8:00 a. m.; a las 3:00 p. m. en el parque Cisneros y una feria recreativa a las 5:00 p. m. en el parque Dino.

La agenda del fin de semana

Para el viernes se desarrollarán actividades adaptadas a las 8:00 a.m. y 2:00 p.m. en la IED Salvador Suárez, y una ‘Supersesión’ de actividad física a las 6:00 p. m. en el parque El Carmen.

Durante el fin de semana, la programación se intensifica con jornadas recreodeportivas el sábado a las 8:00 a. m. en la IED José María Vélez, el campamento de karate a la misma hora en el coliseo Sugar Baby Rojas y actividades adaptadas a las 9:00 a. m. en el parque San Luis.

Ese mismo día se llevará a cabo el Desafío Recreodeportivo a las 2:00 p.m. en el parque Las Mercedes y el Festival Recreodeportivo a las 3:00 p.m. en el parque Conidec.

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Finalmente, el domingo se realizará el torneo interlocalidades de voleibol a las 8:00 a.m. en el coliseo Sugar Baby Rojas y, a las 2:00 p.m., una jornada de juegos tradicionales en el barrio La Pradera.