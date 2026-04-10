Horas después de que parte de su casa haya quedado destrozada, Martha Oliveros estaba en aparente calma en la terraza de su casa, en donde estaba sentada en una silla de plástico con la mirada perdida en la calle.

Interiormente atravesaba una dura batalla contra la enajenación que le había producido el impacto de un cilindro de gas a la casa en la que por 42 años ha vivido, la cual está ubicada en el barrio Villa Estadio.

JHONY OLIVARES Taller de soldadura del que salió el cilindro de gas.

El hecho aconteció el pasado jueves 9 de abril en horas de la tarde cuando la señora de avanzada edad tomaba un baño y su nieto de 10 años veía televisión en la sala. En plena ducha sintió el estruendo y lo primero que pensó fue en su nieto.

“Yo lo que veía eran los escombros y gritaba a mi nieto, porque yo pensé que estaba ahí, debajo de los escombros. Pero el niño fue tan astuto que salió corriendo, quitó el candado y empezó a pedir auxilio”, relató Oliveros.

El estrés y la preocupación del momento afectaron sus nervios, lo que impidió que musitara palabra alguna hasta horas después.

Gran parte de su techo se derrumbó y destrozó su juego de comedor, el abanico y el televisor. Como dicen coloquialmente, tenía muchos sentimientos encontrados, pero en medio de todo prevalecía el susto de lo que pudo haber sido y la decepción de una casa que levantó con sudor.

Acciones de las autoridades

La Oficina de Gestión de Riesgo de Soledad identificó que este cilindro contenía un material de carburo y agua, el cual se utiliza para un procedimiento de soldadura artesanal. Al acumular una serie de gases, explotó y tuvo un “tiro parabólico” a una distancia de casi 250 metros e impactó a la vivienda.

Este cilindro partió del taller del habitante Orlando Antequera Martínez, quien lleva más de 20 años viviendo en el sector y realizando trabajos de soldadura en su casa.

JHONY OLIVARES Según habitantes, no es la primera vez que un cilindro de este taller explota.

El coordinador de Gestión del Riesgo, Alexis Rodríguez, explicó que, tras el reporte de la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos junto a la Alcaldía, Bomberos y la Policía.

La dependencia realizó la evaluación de daños y entregó ayudas humanitarias para atender la afectación estructural. Además, anunció que se implementarán acciones correctivas y preventivas, en coordinación con Bomberos, autoridades locales y la Policía, para reforzar controles, hacer inspecciones técnicas y evitar que este tipo de incidentes se repitan en Soledad.

“Una de las estrategias más importantes es trabajar con el Cuerpo de Bomberos, que son los expertos en el manejo de conflagraciones y explosiones, para hacer seguimiento. Ellos tienen toda la experticia para emitir las respectivas recomendaciones”, aseguró el funcionario.