En horas de la noche de este sábado 11 de abril dos sujetos en moto asesinaron a un hombre en el barrio San José, en el municipio de Santo Tomás.

Leer más: Las vidas cruzadas por la violenta extorsión en poblaciones del Atlántico: ¿ahora quién paga?

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Eduardo Antonio Pizarro Fontalvo, de 35 años, quien era oriundo del mismo municipio, pero residía en Palmar de Varela.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 7:20 p. m., la víctima se encontraba sentada en el andén de una vivienda ubicada en la carrera 12A con calle 6, mientras atendía una llamada por celular.

En ese momento fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta de color negro. Acto seguido, el parrillero bajó del vehículo y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos a la altura de la cabeza, causándole la muerte en el acto.

Uniformados de vigilancia y Policía Judicial (SIJIN) adelantan las labores investigativas y de recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.

La Policía Nacional dispuso un despliegue especial de patrullajes y actividades operativas en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Asimismo, la institución hace un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea 123 o comunicándose con la patrulla policial más cercana. Se garantiza absoluta reserva.