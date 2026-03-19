El Partido En Marcha, que lidera el ex candidato presidencial y ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se sumó este jueves a la campaña presidencial del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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La colectividad de ascendencia liberal informó en un comunicado que a través de un acuerdo político “inspirado en su ideario liberal y en su compromiso con la democracia, las reformas sociales, la descentralización territorial, la seguridad, los derechos de las víctimas y la paz”.

Se trata de un acuerdo programático “orientado a construir una gran alianza ciudadana y un Pacto por la Vida para las elecciones del próximo 31 de mayo”.

Para ello, resaltan las coincidencias programáticas en las “reformas sociales: profundización de la igualdad, la democracia y la participación ciudadana; la transición energética: impulso de una transición justa, fiscalmente responsable y defensa del medio ambiente, priorizando la protección de la selva amazónica”.

Así mismo, en la autonomía territorial, sobre la que consideran necesario el fortalecimiento de la descentralización y cierre de brechas regionales mediante una nueva ley de distribución de competencias. Y en la política exterior, la defensa de la soberanía nacional, integración latinoamericana y fortalecimiento de relaciones diplomáticas bajo el multilateralismo.

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“Paz y seguridad: Construcción de una política de paz con seguridad humana e implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Anticorrupción: Lucha frontal contra la corrupción y presentación de una reforma política al Congreso”, agregan.

Y en el gran intento sin mucho éxito de Cristo de un “Acuerdo Nacional: Liderazgo para un diálogo social, político y empresarial que facilite la reconciliación nacional. El acuerdo busca vincular a sectores empresariales, actores sociales no militantes, organizaciones de víctimas”.