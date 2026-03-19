El candidato a la presidencia, Abelardo De la Espriella, descartó de manera tajante la posibilidad de aceptar el respaldo de partidos políticos de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.

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Asimismo, reiteró que su proyecto político no contempla alianzas con sectores de la política tradicional, insistiendo en que su campaña se sostendrá únicamente en el apoyo de la ciudadanía y en sus convicciones.

“Durante cuatro meses, líderes de la vieja política tocaron la puerta del candidato presidencial buscando sumarse a la campaña. La respuesta fue la misma en todos los casos: no. Porque en esta campaña hay derecho de admisión. Porque no todo vale en política. Porque sumar por sumar no tiene sentido cuando quienes buscan sumarse son los mismos que han avalado la corrupción”, se lee en el comunicado.

Además, señaló que “quien negocia con el demonio termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios”.

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En ese mismo pronunciamiento, se lee que “esta no es una batalla de partidos ni de maquinarias. Es la batalla de los que nunca han defraudado al pueblo, los que nunca se han robado un peso, los que nunca han vivido de los contratos públicos, los que nunca le han dado la espalda a Colombia en sus horas más oscuras y los que nunca han pensado que la política es un trampolín para enriquecerse”.

Por otro lado, la campaña destacó que el país enfrenta una disyuntiva clave “elegir entre los de siempre, que nos trajeron hasta aquí, o los nunca, que vienen a cambiar la política para siempre”.

Finalmente, se indicó que el candidato mantiene su postura de no recibir financiación de grandes grupos económicos ni de sectores de poder, asegurando que su campaña será financiada con recursos propios.

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