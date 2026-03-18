El director del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció este miércoles la designación del comité político de la campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia.

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El comité político nacional de la campaña estará integrado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la exsenadora María del Rosario Guerra y el exalcalde Enrique Peñalosa.

Así mismo, María Isabel Nieto, gerente de la campaña del candidato presidencial Juan Daniel Oviedo; Pedro Agustín Valencia, hermano de Paloma, y Gabriel Vallejo en calidad de director nacional del Centro Democrático.

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Valencia Laserna fue la ganadora de la consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo, con una votación de más de 3,2 millones de sufragios y Oviedo obtuvo el segundo lugar con más de 1,2 millones de papeletas.