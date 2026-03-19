Nuevamente el presidente Gustavo Petro sale en defensa de Ricardo Roa, dirigente de la compañía de Ecopetrol, que enfrenta un proceso judicial por varios hechos, como tráfico de influencias por un aparente negocio que habría hecho con su lujoso apartamento en el norte de Bogotá y contratos de la estatal petrolera.

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Precisamente en este proceso tomó relevancia el nombre de Johnny Giraldo, quien estuvo encargado de la remodelación de ese lujoso inmueble, un trabajo por el que Roa habría pagado un monto de 2 mil millones de pesos.

El constructor relató ante las autoridades que el millonario pago lo recibió en efectivo y en varias cajas. Además aportó documentos que vincularían a antiguos contratistas de Ecopetrol y a un abogado de confianza de Ricardo Roa llamado Hernando Ballesteros Traslaviña. Por esto, Giraldo hoy figura como testigo en la investigación relacionada con la compra de este inmueble.

Ante esto, el presidente Petro califcó de “estafador” al hombre clave del proceso contra Rosa: “Jhony Giraldo es un persona oscura que estafó a la familia de Piedad Córdoba y que me prometió en un momento traer dinero de Venezuela que inmediatamente rechacé, está asociado con policías corruptos”.

En su cuenta de X también sugirió que todo esto está relacionado con los supuestos intereses de particulares de controlar la estatal petrolera, previo a las elecciones presidenciales.

“Sabemos la presión de particulares tratando de controlar el grupo empresarial de Ecopetrol antes de las elecciones.Primero tiene la extrema derecha, la de la gota negra que asesinaba sindicalistas petroleros, que ganar las elecciones podrán controlar Ecopetrol para daño del país. Mientras no sean capaces y lucharemos porque no sea, el grupo empresarial de Ecopetrol marchará de acuerdo al plan nacional de desarrollo para un Colombia sostenible vitalmente”, indicó.

Asimismo, el jefe de Estado puntualizó que Giraldo “intentó poner una trampa a la campaña electoral sugiriendo penetrarla con recursos extranjeros”.

Nosotros no creemos en la persona que estafó a la senadora Piedad Córdoba y a su hija y en quien intentó poner una trampa a la campaña electoral sugiriendo penetrarla con recursos extranjeros.



Mi respuesta fue contundente al presunto estafador que la fiscalía no investiga:… https://t.co/Df2Yh4Mpw4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2026

Las pesquisas de la Fiscalía

Roa, indicó el ente acusador, habría supuestamente pedido a Luis Enrique Rojas, ex presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera. En particular, el interés estaría relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa GAXI ESP S.A.S., de propiedad de Mancera.

Además, agregó la Fiscalía, existía una presunta negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra de un inmueble en la capital del país: el apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el exclusivo sector de El Chicó, en el norte de la ciudad de Bogotá.

Señala la pesquisa que Roa adquirió el inmueble y Juan Guillermo Mancera aparentemente “actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, pactadas sin intereses. Los pagos realizados a Pricenton International, propietaria del apartamento, se efectuaron con posterioridad a la celebración del negocio jurídico y a través de la empresa Innova Mercadeo, de Juan Guillermo Mancera”.

El apartamento habría sido adquirido por el presidente de Ecopetrol por $1.800 millones, a pesar de que su valor comercial estimado era de $2.700 millones, es decir un 34 % por debajo del valor de mercado, lo que según la Fiscalía habría estado supuestamente relacionado con la influencia que Roa presuntamente ejerció para favorecer los intereses empresariales de Mancera dentro de Hocol.