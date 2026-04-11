La flauta de millo tiene su día más triste. Este sábado ha fallecido el maestro Pedro ‘Ramayá’ Beltrán a los 96 años. La noticia fue confirmada a EL HERALDO por su esposa Cielo Ricaurte.

El ‘Rey del Millo’ murió en la mañana en la Clínica de la Costa tras haber permanecido ocho días hospitalizados por síntomas de tos y luego de varios exámenes se conoció que tenía agua en los pulmones lo que le generó complicaciones.

Josefina Villarreal/El Heraldo

Nacido en el corregimiento de Patico, jurisdicción de Talaigua Nuevo, Bolívar, este hombre de folclor es conocido por su maestría en la flauta de millo y la gaita, instrumentos que le han permitido crear una música única y llena de sabor.

A lo largo de su carrera, Pedro Ramayá Beltrán compuso más de 300 canciones, muchas de las cuales forman parte del patrimonio folclórico colombiano e himnos del Carnaval de Barranquilla. Entre sus éxitos se encuentran títulos como ‘La Rebuscona’, ‘El mico Ojón’, ‘La estera’, ‘Santoparrandero’ y más.

Por ello, Pedro Ramayá Beltrán fue un actor fundamental en el Carnaval de Barranquilla, siendo reconocido como Rey Momo en el año 2002. Su música es una parte integral de esta festividad cultural.

La música de Pedro Ramayá Beltrán ha marcado a varias generaciones de colombianos. Es un referente para los nuevos talentos de la música folclórica y un embajador de la cultura colombiana a nivel internacional.

Adicionalmente, en el año 2023 fue reconocido por el Ministerio de Cultura con premio Vida y Obra.

“Para mí es una gran felicidad”, dijo en su momento a esta casa editorial cuando recibió el reconocimiento. “Que la cumbia siga sonando y seguirá sonando hasta cuando ustedes quieran”, añadió.