El chileno El Menor se proclamó campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 tras imponerse en la final al peruano Almendrades, en una noche marcada por el fervor del público de Santiago, que llevó en volandas al local hasta convertirse en el primer representante de Chile en conquistar el título mundial.

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Impulsado por una conexión total con la grada, Efraín Jesús Reeve Barría completó un desempeño impecable en el Movistar Arena, donde creció batalla a batalla hasta adueñarse del cinturón. El chileno superó en octavos a Reverse, en cuartos a Teorema en un duelo fratricida que terminó con un simbólico traspaso de banderas y en semifinales al colombiano Valles-T, antes de culminar su actuación con la victoria definitiva ante Almendrades en la última ronda.

“El heredero al trono”, como es apodado El Menor desde sus primeras apariciones, canalizó las narrativas que giraban a su alrededor con una actuación en la que combinó solidez técnica, inteligencia competitiva y una gestión del contexto que resultó determinante. Su dominio de los tiempos, su lectura de las batallas y el respaldo incondicional del público chileno marcaron el devenir de una final en la que supo imponer su discurso desde el inicio.

Frente a él, Almendrades firmó la gran irrupción de la jornada. El peruano, debutante en una Final Internacional, sorprendió con un rendimiento sobresaliente que le llevó hasta la final tras eliminar, entre otros, al español Chuty, uno de los principales favoritos al título.

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El tercer puesto fue para Valles-T, que ganó a Exe en la lucha por el bronce y logró subirse al podio tras una semifinal no exenta de polémica precisamente ante El Menor, en un enfrentamiento condicionado por la notable influencia de los silbidos del público local. El colombiano, no obstante, aseguró su clasificación para la próxima edición con un desempeño consistente a lo largo de la noche.

La jornada también dejó eliminaciones tempranas de gran impacto. Gazir, uno de los principales candidatos a conquistar el cetro mundial, cayó en primera ronda ante el peruano Nekroos tras una batalla cuyo resultado no puede disociarse de la influencia que el público chileno tuvo en la votación del jurado; mientras que Bnet fue eliminado por Valles-T en una reedición de una rivalidad histórica que volvió a resolverse con controversia.

Además, durante el evento se anunció que Perú acogerá la Final Internacional de 2027, más de una década después de la última celebrada en el país, en 2016, cuando Skone se coronó campeón tras imponerse a Jota.

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Así, El Menor es el primer chileno que se incorpora al palmarés histórico de campeones internacionales de Red Bull Batalla, junto a nombres como Frescolate (2005), Rayden (2006), Link One (2007), Hadrián (2008), Noult (2009), Dtoke (2013), Invert (2014), Arkano (2015), Skone (2016), Aczino (2017, 2021 y 2022), Wos (2018), Bnet (2019), Rapder (2020) y Chuty (2023 y 2024, compartido con Gazir).

Con la victoria de El Menor, Red Bull Batalla suma un nuevo campeón a su historia y da comienzo a una etapa marcada por la consolidación de Chile en la élite del ‘freestyle’ internacional.