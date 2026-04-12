Desde su casa ubicada en el barrio Simón Bolívar Brandón de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, creció escuchando diversos ritmos como salsa, champeta, música africana y también las canciones de la gran estrella de Barranquilla, Shakira. Esto debido a un gusto particular de su mamá, Angélica Orozco, quien a diario, mientras realizaba los quehaceres de su hogar, matizaba cada jornada con la particular voz de la ‘Reina del Pop Latino’.

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Sin imaginarlo, su hijo lograría grabar a su lado. Lo hizo primero el 22 de octubre de 2025, cuando se lanzó una nueva versión de Hips Don’t Lie, en la que Beelecito haría sus aportes al lado de Shak y del británico Ed Sheeran, cuyo video oficial supera los 60 millones de visualizaciones.

Pero Beéle no se conformaría con participar en un cover, quería vivir la experiencia de componer a su lado, grabar un tema inédito, compartir ideas durante la sesión de grabación y también durante el rodaje del videoclip que tuvo como escenario Barrio Abajo y el Malecón del Río, mostrando a plenitud toda su esencia currambera.

Y es precisamente esa esencia currambera la que le ha permitido conquistar al mundo, tras convertirse en el colombiano más escuchado en las plataformas digitales con cifras que cualquiera envidiaría. De hecho esta semana se convirtió en el artista más nominado a los Premios Tu Música Urbano, con 10 postulaciones. Estos galardones, que serán entregados el próximo 4 de junio en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, reunirán a las grandes figuras de este género.

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En diálogo exclusivo con EL HERALDO Beéle confesó que hoy interactúa a diario con Shakira y que trabajar a su lado ha sido una experiencia demasiado positiva. Además, se refirió a lo que tiene en mente para este 2026, en el que permanecerá en Barranquilla con miras a enriquecer su proceso creativo. A continuación se reproducen apartes de la entrevista.

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Su música tiene una onda muy fresca, ¿cómo influye Barranquilla en ese sonido que has construido?

Mucha gente relaciona mi música con esa frescura que se siente escuchar la música aquí en Barranquilla, lo bacano de escuchar la bulla en todos lados, yo creo que eso permanece en mi oído. Aquí todo el mundo vive escuchando su salsita, su champetica, su música africana, su vaina por ahí de fondo. Entonces yo creo que algo que caracteriza mucho mi música es que siento que recojo todo ese cóctel para que se sienta esa frescura. Yo vengo de Simón Bolívar y me crié rodeado de puro picó, de pura gente bacana también, así que toda esa música africana, todo ese poco de terapia criolla eran literal la terapia para poder conectar con ese tipo de música, el africano en específico y pues demás música del Caribe, porque, pues digámoslo así, nosotros como músicos desde aquí nos nutrimos de otras costas como Trinidad y Tobago o Brasil. Nosotros escuchamos muchos temas brasileños en acetato. Allí es donde uno se da cuenta de que esa frescura es lo que prevalece en las generaciones. Siento que mi música es libertad ante un barranquillero que se expresa con tanta jocosidad y se siente orgulloso de donde es.

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Su forma de hablar y componer ha conectado mucho con la gente, ¿dónde ha estado el secreto?

Hoy cuando la gente me escucha hablar ya me entiende por esa vibra que me caracteriza, ya que después de mucho tiempo la gente ha tenido esa curiosidad de no solamente escuchar mis canciones, sino de saber quién soy y de saber de dónde vengo. Ya llevo seis años en la industria musical y la gente comienza a entender más mis canciones, creo que eso fue como “una bola de nieve que fue creciendo”, porque la gente al conectar con mi personalidad entendió mucho la forma en la que me expreso y de ahí se deduce fácilmente que mi música, como te lo decía, es libertad, es la libertad de expresión, es el yo poderle decir a la gente: miren, sin yo gritarle al mundo todos los días que soy de Barranquilla, todos terminan entendiéndolo, lo deducen porque esta sabrosura es inigualable.

Viene de grabar con Shakira en Barrio Abajo y de presentarse con ella en México, cuéntanos, ¿qué se siente trabajar con ese otro orgullo barranquillero?

Para mí es un honor porque es que yo tampoco es que me la paso todos los días dimensionando hasta dónde va a llegar mi música. Yo creo que lo más sabroso es que me dejo sorprender por la vida. Hay un mensaje muy bonito que quiero dejar y es que nadie puede perder la capacidad de asombro (…) Esto para mí ha sido resultado de todo lo bonito de hacer las cosas con el corazón, hoy tengo una relación musical increíble con Shaki, esto para mí es algo especial porque siento que la vida no me unió con ella desde la música, sino como personas.

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¿Cómo es esa relación musical con Shakira?

Todos los días cuando tengo la oportunidad de hablar con ella, siempre la vida me recuerda lo bacano que es conectar con personas que sienten que son también igual que tú, de ver la vida desde la bohemia. Creo que mi relación con ella en lo musical y en lo personal me ha llevado a aprender muchas cosas, la verdad me siento orgulloso que Dios me la haya puesto ahí al lado porque ha sido un apoyo fuerte para mí, porque más allá de lo que he aprendido, siento también una familiaridad porque ella me cuida mucho. Hablo demasiado con ella, también sobre sobre mi futuro y ella está superpendiente de mí. Ella es una leyenda y es un honor para mí también ser como su sucesor luego de tantos años de verla crecer. Le he dicho incluso que me sorprende tenerla tan cerca y verla como una valecita. Le conté que mi mamá es más fan suya, mi mamá se sabe todas sus canciones. Yo la he escuchado por mi mamá, así que le he dicho que en mí tiene a un valecita más que ha crecido escuchando su música. Aquí hay dos generaciones haciendo música juntos y aún así nos hemos sentido tan iguales, y creo que parte de eso es porque nacimos en Barranquilla, “la sangre llama”, como dicen por ahí.

¿Qué se viene para su carrera, especialmente en este 2026?

Tengo muchos sueños grandes, creo que todos los años desde que empiezan hasta que finalizan no paro de soñar y eso es algo que me entretiene mucho, ver cómo mi capacidad humana puedo adaptarla para cumplir cada uno de mis objetivos. Me emociona ver cómo pasan los días y cada vez puedo crear cosas nuevas para seguir pensando en grande (...) Este año la verdad “la voy a coger suave”, porque en estos seis años he trabajado muy fuerte en mi carrera, en crear el nombre que hoy exalta mi música, llevándola prácticamente a todos los lugares. Después de tanto esfuerzo creo que he tomado este momento para descansar mi mente y para ponerme a estructurar de una forma mucho más grande mi carrera. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por esa situación en donde sabemos que hemos hecho un trabajo increíble y con el corazón, y siempre la vida también te lleva a prepararte para que las bendiciones más grandes que se vienen puedas aguantarlas y puedas seguir dándola toda desde lo personal hasta el corazón.

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¿Qué tanto se inspira estando en Barranquilla?

Aquí me voy a quedar a vivir en este 2026. Desde mi ciudad voy a estar preparando sorpresas inmensas para todos mis fans, porque creo que se lo merecen después de tantos años y sabiendo que me preparé después de seis años para hacer mi primer disco, ahora me estoy preparando para componer nuevas canciones, porque siento que todos necesitamos eso, crear desde la paz mental y cuidarnos el corazón para hacer todo lo pertinente. Tengo muy presente mi gira por Europa y por Estados Unidos, pero creo que lo más bacano de todo esto es que soy un niño y me sigo disfrutando esta onda. Soy un compositor y amo escribir todas mis canciones y Barranquilla es clave en este proceso.

¿Cuál es el consejo que envía a la juventud?

Que así como yo veía a Shakira cantar y terminé siendo, por así decirlo, su sucesor, todos los muchachos que me ven de aquí para adelante pueden alcanzar sus sueños, no importa de dónde vengan.

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