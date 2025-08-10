Una mujer, de 24 años, vivió momentos angustiantes cuando su excompañero sentimental intentó asesinarla a cuchillo. Al parecer, la víctima se encontraba en su residencia en el municipio de Pailitas, cuando de manera inesperada llegó el hombre con quien tuvo una relación, quien intentó agredirla con el arma blanca.

La víctima buscó la manera de defenderse y salió corriendo por las calles del pueblo, mientras el agresor la perseguía con un cuchillo en la mano.

Pidiendo auxilio, la mujer escapó y encontró refugió en un establecimiento comercial, donde estaban varios hombres que no alcanzaron a defenderla, por lo que el agresor alcanzó a apuñalarla en brazos y piernas, hasta que ella por sus propios medios pudo defenderse y alejar al sujeto.

Posterior a esto, un ciudadano la ayudó a levantarse y fue trasladada al Hospital José Elí Moreno, donde su condición de salud es estable.

Las autoridades indicaron que el agresor no fue capturado al no existir flagrancia, y se deberá esperar a que la víctima decida interponer una denuncia en su contra.