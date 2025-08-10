Un nuevo caso de aparente justicia por mano propia se registró en las últimas horas en Barranquilla y su área metropolitana con saldo de un presunto asaltante muerto y otro herido.

Recordemos que en la segunda semana de agosto las autoridades ya han sumado tres presuntos criminales muertos y otros dos más heridos como resultado de enfrentamientos con miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla y víctimas armadas.

En el hecho de este sábado 9 de agosto, la autoridad indicó que uniformados de Los Robles fueron notificados hacia las 8:15 de la noche sobre un intento de robo de una motocicleta que había sido frustrado por el propietario del vehículo.

Según la Policía, el caso fue reportado desde la carrera 23E con calle 77, sector comercial del barrio en mención, y al llegar hasta el lugar se encontraron solo con los cometarios de la comunidad. Algunas personas entregaron características de los presuntos delincuentes y se inició una búsqueda en la zona, que incluyó centros asistenciales, pues se informó que los dos sujetos iban heridos de bala.

Minutos más tarde, por alerta ciudadana, agentes de la Mebar fueron notificados de la presencia de dos sujetos baleados en inmediaciones del centro comercial Éxito Metropolitano, que detuvieron la marcha de una moto y cayeron al piso.

Con ayuda de la gente, los dos sujetos fueron trasladados hasta el Hospital Universidad del Norte y allí se reportó el deceso de Brandon Stiven Palermo Lerma. Mientras que Albeiro Elonaer Peña Velásquez, de 32 años, su acompañante, ingresó al mismo centro asistencial y se estudiaba una remisión a otro lugar por la gravedad de las heridas.

Los dos sujetos fueron asociados al caso de hurto en Los Robles, pues sus características coincidieron con las entregadas por la comunidad.