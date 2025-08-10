Durante este fin de semana la empresa de Alumbrado Público, ESTIV, junto con Afinia realizaron la desconexión de siete establecimientos comerciales que se encontraban conectados de manera irregular a las redes de alumbrado público, en el parque La Provincia, de Valledupar, trayendo pérdidas millonarias para ambas entidades.

Lea: Intento de feminicidio en Pailitas, Cesar: mujer fue agredida con arma blanca por su ex pareja sentimental

Asimismo, las entidades indicaron que estas labores en contra del fraude hacen parte de la estrategia articulada con la Alcaldía de Valledupar, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Tránsito, Inder, Fiscalía, entre otras entidades, cuyo propósito es contrarrestar y prevenir la ilegalidad.

Recordaron que en lo referente al Alumbrado Público se han realizado 70 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por hurtos al sistema, mientras que Afinia indicó que las pérdidas por fraude superan el 60 %.

Lea: Capturaron en Becerril a un sujeto con municiones de guerra y panfletos del Clan del Golfo

En ese sentido, las autoridades persisten en el llamado al cuidado y preservación de la infraestructura para garantizar un servicio de calidad en cada sector de la ciudad. ESTIV reitera el llamado a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes al 123/165 de la Policía nacional y 3105603784 líneas de atención al usuario.