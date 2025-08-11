Un nuevo hecho de violencia en el municipio de Soledad, específicamente en el barrio Villa Angelita, se cobró la vida de Adrián Camilo Ospina Fontalvo, un joven futbolista de 18 años, residente en la misma zona.

De acuerdo con versiones de familiares, Ospina Fontalvo salió de su vivienda alrededor de las 9:00 p. m. de este domingo 10 de agosto, con destino a la casa de su novia, cuando fue abordado por tres hombres que se movilizaban a pie y que intentaron despojarlo de sus pertenencias. El joven opuso resistencia, lo que desató un forcejeo en medio del cual uno de los agresores disparó contra él, impactándolo en el tórax.

La víctima quedó tendida en la vía pública y fue auxiliada por vecinos, quienes lo trasladaron a la Clínica Los Almendros, donde falleció debido a la gravedad de la herida.

Fuentes señalaron que, aunque los atacantes inicialmente huyeron a pie, presuntamente abordaron un vehículo tipo taxi para escapar. Cabe resaltar que a la víctima no lograron hurtarle sus pertenencias.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el crimen se produjo en medio de un intento de hurto. Se adelantan labores de investigación para identificar y capturar a los responsables.