Una mujer identificada como Natalia Irene Bolcius Vargas, de 44 años, resultó herida por arma de fuego tras oponerse al robo de sus pertenencias en el barrio Villa Angelita, en el municipio de Soledad.

Según información de las autoridades, el hecho ocurrió en la mañana de ayer lunes en la calle 13C con carrera 77, cuando la mujer se dirigía a un paradero de bus para esperar el transporte que la llevaría a su lugar de trabajo. En ese momento fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

El parrillero intentó arrebatarle el bolso de manera violenta, pero la mujer se aferró a él y forcejeó con el delincuente.

En medio del hecho, el sujeto le disparó en la zona lumbar. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido llevándose el bolso, que contenía dinero en efectivo, documentos personales y un teléfono celular.

La mujer, gravemente herida, alcanzó a correr hasta la puerta de su vivienda en busca de ayuda, pero se desplomó.

Vecinos del sector, alertados por la detonación, salieron a auxiliarla y la trasladaron hasta la Clínica Los Almendros, donde recibe atención médica.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan las investigaciones y revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.