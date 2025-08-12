La ciudad de Montería al igual que otras tantas en el país también se sumó a las expresiones masivas de dolor e indignación por la trágica muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y en razón a ello declaró tres días de duelo.

Mediante el Decreto No.0287 el alcalde Hugo Kerguelén García declaró los tres días de duelo por el joven político que había sido víctima de un atentado a balazos en el barrio Modelia, en el Occidente de Bogotá.

Sobre el asesinato de Miguel Uribe el alcalde Hugo Kerguelén dijo que “es una herida profunda que indigna y avergüenza a Colombia. No podemos normalizar que la violencia siga dictando nuestro destino. Que su muerte sea el punto de quiebre para unirnos y transformar este país de raíz”.

El decreto establece además que durante los días de duelo el Pabellón Nacional y la bandera de Montería deberán izarse a media asta en todos los edificios públicos y sedes oficiales del municipio. Asimismo, la administración invita a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía monteriana a unirse a las expresiones de respeto, solidaridad y reconocimiento por su memoria.

Finalmente extendió un mensaje profundo de condolencias a su esposa, hijos y seres queridos, reconociendo el dolor inconmensurable que deja su partida. “Que ninguna causa, ningún color político ni diferencia ideológica puede justificar la violencia que arrebata vidas y sueños. Que esta tragedia nos recuerde que por encima de todo está la dignidad humana y el derecho a vivir en paz. Que la historia de Colombia no vuelva a escribirse con sangre, sino con el diálogo, el respeto y la esperanza de un país que se reconcilia consigo mismo”.

