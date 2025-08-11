La empresa Air-e Intervenida, responsable de suministrar energía en el Atlántico, anunció que realizará trabajos de mantenimiento en zonas de Barranquilla, Soledad y Sabanalarga este martes 12 de agosto.
En cuanto al distrito, llevarán a cabo planes de prevención en Altos del Parque, en el norte de Barranquilla, entre las calles 98 a la 99, desde la carrera 64C a la 65, en el horario de 9:00 de la mañana a 5:55 de la tarde.
Por trabajos preventivos en la subestación Sabanalarga, ocho municipios se quedarán sin fluido eléctrico
Por otra parte, en la carrera 50 con la calle 22, en el barrio Vista Hermosa, de Soledad, se realizarán adecuaciones de baja tensión, entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.
Finalmente, en Sabanalarga, se adelantarán trabajos para el cambio de postes y redes eléctricas, entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, en los sectores de las calles 23 a la 28, entre las carreras 7 y 8, Mundo Feliz, Bellavista, vía Bajo del Cura, Loma del Negrito.
