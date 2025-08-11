La empresa Air-e Intervenida, responsable de suministrar energía en el Atlántico, anunció que realizará trabajos de mantenimiento en zonas de Barranquilla, Soledad y Sabanalarga este martes 12 de agosto.

Le puede interesar: Triple A inicia censo de usuarios de acueducto en sectores de Barranquilla y Soledad

En cuanto al distrito, llevarán a cabo planes de prevención en Altos del Parque, en el norte de Barranquilla, entre las calles 98 a la 99, desde la carrera 64C a la 65, en el horario de 9:00 de la mañana a 5:55 de la tarde.

Por otra parte, en la carrera 50 con la calle 22, en el barrio Vista Hermosa, de Soledad, se realizarán adecuaciones de baja tensión, entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Finalmente, en Sabanalarga, se adelantarán trabajos para el cambio de postes y redes eléctricas, entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, en los sectores de las calles 23 a la 28, entre las carreras 7 y 8, Mundo Feliz, Bellavista, vía Bajo del Cura, Loma del Negrito.

Además: Air-e entregó alternativa a Minminas para garantizar recursos del Prone