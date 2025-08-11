Compartir:
Por:  Redacción Locales

Con el fin de actualizar la base de datos de los usuarios y fortalecer la calidad y cobertura del servicio de agua, la empresa Triple A, encargada del acueducto, alcantarillado y aseo, anunció que emprenderá desde este mes de agosto un censo a los usuarios del servicio de acueducto en Barranquilla y Soledad.

El registro se llevará a cabo por la empresa contratista Lecta S.A.S y con personal capacitado. El propósito será recoger datos actualizados y precisos sobre el número y tipo de conexiones, caracterizar los usos del servicio (residencial, comercial o institucional) y conocer el estado actual de las redes, entre otros aspectos fundamentales para la gestión eficiente del sistema.

El censo se realizará de manera presencial, casa a casa, en los siguientes barrios, Barranquilla: Villa San Carlos, Manga, Los Rosales, Pasadena, Santa María y San Roque. Y en Soledad: Los Ángeles, Los Laureles II, Primero de Mayo, Las Margaritas, Vista Hermosa, Villa María Selene, Don Bosco, Salamanca y El Tucán.

La entidad informó que el personal encargado del censo estará debidamente identificado con carnet, uniforme y contará con las herramientas necesarias para diligenciar los formularios, ya sea de forma digital o física, según las condiciones del entorno.

“El censo representa una oportunidad para seguir mejorando la calidad del servicio, optimizar los tiempos de respuesta ante posibles afectaciones, e incluso facilitar trámites relacionados con el servicio. Asimismo, garantiza una facturación ajustada al consumo real, al contar con datos verificados directamente en campo”, expresó Triple A en el comunicado.

De acuerdo cona la compañía, esta actualización en la base de datos les permitirá tomar decisiones informadas, planificar de manera más efectiva y garantizar que las inversiones en infraestructura respondan a las necesidades reales de cada comunidad.

Y, finalmente, conocer a fondo cómo y dónde se usa el servicio facilita la detección de irregularidades, la formalización de conexiones y la reducción de pérdidas de agua, en beneficio de todos.