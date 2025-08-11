En el Atlántico, decenas han sido las voces que han lamentado el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se registró en la madrugada de este lunes tras dos meses de ser víctima de un atentado en medio de un evento político en la ciudad de Bogotá.

Los miembros del Concejo de Barranquilla expresaron su rechazo a los actos de violencia en el país, en el marco de un nuevo proceso electoral.

El concejal Andrés Ballesteros, del Centro Democrático, destacó el ejemplo de integridad y compromiso de Uribe Turbay.

“Hoy Colombia pierde a un hombre ejemplar, valiente y guerrero. Un padre, esposo e hijo amoroso. Miguel deja un vacío inmenso, pero también un ejemplo de integridad y compromiso con su país”, dijo el cabildante.

https://x.com/andresbscd/status/1954878234727985187?s=46

El conservador Alexis Castillo fue enfático al decir que “la muerte nos arrebató a Miguel Uribe, y con él, un pedazo de la esperanza que necesitamos. Se fue un hombre íntegro, generoso, firme en sus convicciones y cercano en su trato. Creía que la palabra puede ser más fuerte que las balas, y que la política debía construirse desde el respeto y no el odio”.

Y agregó que “su partida es una herida que sangra no solo en su familia, sino en todos los que soñamos con un país distinto. Colombia pierde no solo a un líder, sino a un soñador que creyó que las diferencias podían ser puente y no muro.

https://x.com/alexi2castillo/status/1954883667169247464?s=46

Al respecto, el concejal Samir Radi destacó que “Miguel Uribe Turbay creyó en la democracia, en el diálogo y en una Colombia mejor. Nunca pensé que las nuevas generaciones fuésemos a vivir un episodio como estos”.

También mencionó que “nos queda seguir trabajando por un país donde la paz se imponga sobre la violencia. Mis más sinceras condolencias y abrazo fraterno a María Claudia, a sus hijos y todos sus allegados”.

https://x.com/samirradichemas/status/1954882061736587720?s=46

Y Heidy Barrera, de La U, expuso que “Colombia despide hoy a un líder que sirvió con pasión y entrega. Nuestras oraciones y solidaridad con su esposa, hijos, hermana y demás familiares y amigos de Miguel Uribe Turbay”.

https://x.com/heidybarrera03/status/1954858812336116135?s=46

Para Estefanel Gutiérrez, concejal de Cambio Radical, recalcó que este hecho debe ser un llamado a la unión como nación, “a rechazar toda forma de violencia y a trabajar juntos por un país donde el respeto y la vida sean sagrados”.

“Hoy, nuevamente, la violencia le gana a Colombia apagando la voz de quienes trabajan por el bien común. Lamentamos profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe. A su familia, amigos y seres queridos, les enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra fuerza en este momento de inmenso dolor”, agregó.

https://x.com/estefanelgp/status/1954879864856588443?s=46

Y el liberal Mauricio Villafañez expresó que “la partida de Miguel duele profundamente. Fue un luchador incansable por un mejor país. La violencia política no puede seguir cobrando más vidas. Que su memoria nos impulse a construir una Colombia más justa. Toda la fuerza a sus familiares”.

https://x.com/mauvillafanez/status/1954885758248276152?s=46

Por último, Juan David Abisambra, de Cambio Radical, dijo: “Lamento profundamente la muerte del Senador Miguel Uribe Turbay. A su esposa, hijos y familiares mucha fortaleza en este duro momento. Lo recordaremos siempre como un luchador y defensor de la democracia”.