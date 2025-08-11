Magnicidio, Miguel Uribe Turbay, Diana Turbay, Muerte, Asesinato, Senador, Colombia, Violencia — Con un profundo dolor, líderes políticos y de opinión de Barranquilla y el Atlántico dejaron sentir su profundo dolor y rechazo por los actos que llevaron al fallecimiento la madrugada de este lunes 11 de agosto de Miguel Uribe Turbay, dos meses más tarde del atentado perpetrado en Bogotá.

Uno de los primeros en manifestarse fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char: "Con el corazón roto y destrozado, amanecemos con la triste noticia de la partida de Miguel Uribe, un alma brillante cuya bondad y pasión nos marcaron profundamente. Un abrazo solidario a su esposa, hijos y familiares. Tu legado vivirá siempre en nosotros. Descansa en paz", manifestó el burgomaestre.

En ese mismo sentido se manifestó el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, quien señaló en su perfil de la red social X que “con gran dolor y desde el fondo de mi corazón lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, toda mi solidaridad con sus familiares y amigos. Que la violencia no se vuelva costumbre, que el dolor y la polarización no nos nublen nuestra sensibilidad, Colombia necesita paz”.

Por su parte, el senador Carlos Meisel, copartidario de Miguel Uribe Turbay en el Centro Democrático rechazó con vehemencia lo sucedido: “Nada justifica esto. Nada va a devolvernos a Miguel. Nada va a reemplazar su ausencia. Mataron a un excelente ser humano, músico, jugador de ajedrez, papá, hijo, esposo, hermano y amigo. La unidad de un país en el dolor debe ser también para combatir con contundencia al crimen. Qué dolor tan grande”.

Otro senador en señalar su pesar fue el expresidente del Congreso de la República, el senador conservador Efraín Cepeda, quien detalló: “Extiendo mi más sentido pésame y todo mi cariño a su esposa María Claudia, su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel, su hermana María Carolina y demás familiares del senador Miguel Uribe Turbay, quienes lo acompañaron en su incansable lucha hasta el final”.

Añadió que “su fallecimiento es una profunda pérdida para la democracia colombiana y deja un vacío que las palabras no pueden expresar. Los violentos no nos arrebatarán el futuro ni la esperanza; no seremos inferiores a la lucha de nuestro amigo Miguel. Los violentos no nos ganarán la batalla”.

Más puntual fue el liberal Mauricio Gómez que posteó una imagen en Instagram con un sencillo: “¡Duele el alma! Descansa en paz, Migue".

Así mismo, el oficialista del Pacto Histórico, senador Pedro Flórez, quien expresó que “Hoy nos duele la partida del senador Miguel Uribe Turbay, un hombre joven que asumió la política con convicción y entrega. Toda mi solidaridad y afecto para su esposa, sus hijos y su familia en este momento de inmenso dolor. Honramos su memoria y el legado que deja”.

Otra de las personalidades de Barranquilla en pronunciarse fue la gerente de ciudad Ana María Aljure, quien anotó: “Vuela alto Miguel, luchaste como un guerrero. Lamentamos profundamente tu partida . Nuestras oraciones de fortaleza y solidaridad a su familia y seres queridos”.

A lo largo de la mañana se esperan más notas de luto de diferentes personalidades de la ciudad, departamento y región en torno a este fallecimiento.