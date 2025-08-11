La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrida este lunes 11 de agosto desató una ola de reacciones en el ámbito político. Varios expresidentes de Colombia lamentaron la partida del congresista y resaltaron su legado.

El expresidente Álvaro Uribe afirmó, que con la muerte de Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado registrado en el barrio Modelia, localidad Fontibón, en Bogotá, “mataron la esperanza”.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, dijo el expresidente.

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

Uribe Turbay, de 39 años, permanecía en la Fundación Santa Fe de Bogotá, desde el pasado 7 de junio, día del ataque a bala perpetrado por un sicario de 15 años.

El expresidente Uribe, quien a comienzos de mes fue condenado a 12 años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, fue uno de los mentores políticos del senador asesinado, quien se unió al Centro Democrático en años recientes tras haber comenzado su carrera en el Partido Liberal.

Asimismo, el expresidente Iván Duque se refirió desde su cuenta de X a la muerte de Uribe Turbay, noticia que dijo recibir “con dolor”.

“El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables”, expresó.

Según Duque, el mejor homenaje que le pueden hacer los colombianos “a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno”.

“Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”, agregó el expresidente.

Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer… pic.twitter.com/hrul7WLTC6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025

El exmandatario Ernesto Samper no dudó en pronunciarse sobre lo sucedido. En su escribo, envió un mensaje de condolencias a la familia del senador fallecido.

“Lamento mucho el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay como colombiano, liberal y padre de familia. Mis condolencias a su esposa y familia y al Centro Democrático.”, comentó.

Y agregó: “Espero que este no sea el comienzo de otra era de violencia política electoral como la que sufrimos muchos en 1989.”

Lamento mucho el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay como colombiano , liberal y padre de familia. Mis condolencias a su esposa y familia y al Centro Democrático. Espero que este no sea el comienzo de otra era de violencia política electoral como la que sufrimos muchos en 1989. — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) August 11, 2025

Por su parte, el expresidente Cesar Gaviria Trujillo publicó: “Profundo dolor me causa la muerte de Miguel, juntos siempre construimos trabajando por el bien de esta Colombia que duele y por la que debemos seguir construyendo para lograr la esquiva Paz. De corazón con sus hijos, esposa y familia.”

Profundo dolor me causa la muerte de Miguel,juntos siempre construimos trabajando por el bien de esta Colombia que duele y por la que debemos seguir construyendo para lograr la esquiva Paz. De corazón con sus hijos,esposa y familia. Cesar Gaviria Trujillo/@PartidoLiberal — Partido Liberal (@PartidoLiberal) August 11, 2025

El político asesinado era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, que también fue asesinada el 25 de enero de 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín que la habían secuestrado en agosto de 1990.

Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas detenidas, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

Adicionalmente, a finales de julio pasado un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.